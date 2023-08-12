СЛУЧИЛОСЬ
02:00, 12 августа 2023
1 мин.

Яд вызывает эрекцию и одышку: супермаркет закрыли из-за опасного паука в бананах

Яд вызывает эрекцию и одышку: супермаркет закрыли из-за опасного паука в бананах

© freepik

В одном магазине Австрии произошел неприятный инцидент. Как выяснилось, в продуктовом отделе, в коробке с бананами, завелся паук, укус которого является опасным для здоровья человека.

Яд насекомого может вызвать резкий скачок давления, одышку, а у мужчин — еще и болезненную эрекцию. Когда-то ученые хотели использовать секрецию паука для лечения эректильной дисфункции, однако вскоре они отказались от этой затеи.

Насекомое имеет черно-красный окрас и в длину достигает не менее 10 см. Вот почему сотрудник магазина без труда заметил паука.

К слову, супермаркет пришлось закрыть, а всех посетителей эвакуировать. Несмотря на принятые меры, поймать насекомое пока не удалось.

Источник фото:freepik
Источник:«Доктор Питер»
Теги:
#новости
,
#происшествие
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.