Яд вызывает эрекцию и одышку: супермаркет закрыли из-за опасного паука в бананах

В одном магазине Австрии произошел неприятный инцидент. Как выяснилось, в продуктовом отделе, в коробке с бананами, завелся паук, укус которого является опасным для здоровья человека.

Яд насекомого может вызвать резкий скачок давления, одышку, а у мужчин — еще и болезненную эрекцию. Когда-то ученые хотели использовать секрецию паука для лечения эректильной дисфункции, однако вскоре они отказались от этой затеи.

Насекомое имеет черно-красный окрас и в длину достигает не менее 10 см. Вот почему сотрудник магазина без труда заметил паука.

К слову, супермаркет пришлось закрыть, а всех посетителей эвакуировать. Несмотря на принятые меры, поймать насекомое пока не удалось.