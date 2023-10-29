«Я потеряла дар речи»: женщина доверилась интуиции и стала долларовым миллионером

Американка сорвала куш в лотерею, прислушавшись к интуиции. Об этом сообщает UPI.

Так, женщина решила выпить чашку кофе и зашла в магазин. В какой-то момент в ее голове возникла неожиданная мысль приобрести билет лотереи.

«У меня просто было предчувствие», – утверждает жительница США.

Женщина купила билет и стерла с него защитный слой, после чего обнаружила, что выиграла два миллиона долларов.

«Я потеряла дар речи», – вспоминает она.

Счастливая американка утверждает, что, несмотря на такую удачу, она не планирует как-либо глобально менять свою жизнь и переставать ходить на работу.

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