Взяла с собой парня для прикрытия: девушка вынесла из секс-шопа сразу несколько дорогих игрушек

В Екатеринбурге девушка ограбила секс-шоп, прихватив с собой сразу несколько игрушек для взрослых. Однако момент похищения попал на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает kp.ru.

Как передает директор магазина интимных товаров, 25 сентября в заведение зашла молодая пара. У парня был с собой рюкзак, внутри которого лежала колонка. Он отвлек продавца, включив музыку погромче, а девушка обследовала секс-шоп. В один момент она схватила импортную игрушку и засунула ее под куртку, затем взяла вторую и скрылась с места преступления.

Молодой человек сказал работнику магазина, что отойдет снять деньги, а потом обязательно вернется. Сумма ущерба составила почти 32 тысячи рублей.

Руководство секс-шопа сразу обратилось за помощью в полицию. Директор магазина утверждает, что стражи правопорядка уже знают участников ограбления. Неделю назад этот же молодой человек совершил кражу в соседнем магазине.

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