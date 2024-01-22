Выживший после крушения самолета в Афганистане смог добраться до ближайшего села, об этом сообщает Lenta.Ru.

Утром 21 января стало известно о крушении частного самолета Falcon 10 В. Уточнялось, что борт столкнулся с горой в районе Зебак провинции Бадахшан. Изначально СМИ писали, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Однако позже в прессе появились сообщения о том, что четыре члена экипажа с различными травмами все же выжили. О судьбе двух пассажиров ничего неизвестно.

Вечером 21 января афганские медиа сообщили о том, что один из выживших при крушении смог добраться до села. Мужчина языком жестов объяснил, что случилось и попросил помощи. Сейчас все пострадавшие эвакуированы с места происшествия. По данным журналистов, место крушения находится в нескольких часах езды от административного центра провинции.

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