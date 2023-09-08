Врачи спасали ребенка от последствий ветрянки с помощью аппарата ИВЛ

В Тюменской области госпитализировали четырехлетнюю девочку, заболевшую ветряной оспой. В больницу ее привезли с осложнением в виде некротической флегмоны бедра (острое гнойное воспаление клетчаточных пространств, у которого нет четких границ, прим. ред.). У малышки развился сепсис с полиорганной дисфункцией. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения во ВКонтакте.

Как передают в стационаре, чтобы стабилизировать состояние ребенка, врачи погрузили его в медикаментозный сон и перевели на аппарат ИВЛ. Маленькой пациентке назначили вазопрессорную поддержку, антибактериальную, инфузионную и симптоматическую терапии. Анестезиолог-реаниматолог утверждает, что врачи круглые сутки следили за малышкой.

Через какое-то время состояние девочки стабилизировалось. Медики обсудили тактику лечения и решили провести несколько операций.

«На первом этапе мы вскрыли и дренировали флегмоны, провели хирургическую обработку пораженных участков. Так как в области бедра мы наблюдали некроз кожи, команда хирургов выполнила поэтапную пластику кожи», – прокомментировал заведующий детским хирургическим отделением больницы.

По данным источника, малышку уже отправили домой.

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