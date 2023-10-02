Вооруженные подростки открыли стрельбу в супермаркете из-за бутылки шампанского

В Новосибирске группа подростков решила украсть бутылку шампанского из популярного супермаркета. Вооруженные школьники открыли стрельбу. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу АБ «Гвардия».

По данным источника, все произошло ночью 30 сентября. Сотрудники нажали на тревожную кнопку после того, как подростки 15-16 лет устроили дебош в магазине. Четверо парней прятались в торговом зале.

Сотрудники агентства безопасности прибыли на вызов и остановили подростков. Выяснилось, что у них был сигнальный пистолет. Ребята хотели украсть бутылку шампанского, но им помешала мать одного из них. Она пришла в тот же магазин вместе с сожителем, который собирался схватить одного из хулиганов за шиворот. Приятель испугался и выстрелил в воздух светошумовыми патронами.

Дебоширов передали правоохранителям.

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