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21:30, 27 октября 2023
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Вонючая месть: девушка с ведром фекалий испортила свадьбу бывшему жениху

Вонючая месть: девушка с ведром фекалий испортила свадьбу бывшему жениху

© Freepik

В Боливии девушка пришла на свадьбу к своему бывшему возлюбленному и облила молодоженов фекалиями. Все это произошло во время прогулки по городу. Об этом пишет Independent.

Жительница решила испортить праздник экс-бойфренду и взяла с собой ведро с экскрементами. Она вылила содержимое на пару, а потом испачкала платье и лицо невесты грязью. Все ее действия объяснялись банальной ревностью.

После инцидента невеста опубликовала в соцсетях пост, но несмотря на испорченный важный день не стала оскорблять бывшую супруга. Она отметила, что теперь надеется «жить в мире» со своим любимым после такого «отмщения».

Пользователи Сети интересовались, обращалась ли пара в полицию. Но такой информации нет. Многие высказались в поддержку невесты и заявили, что та девушка должна понести справедливое наказание, ведь пострадавшая теперь всегда будет вспоминать об этом «позоре».

Ранее была названа средняя стоимость проведения свадьбы в Москве.

Источник фото:Freepik
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