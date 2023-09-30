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23:00, 30 сентября 2023
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Водитель-курсант сбил школьницу на пешеходном переходе на глазах у инструктора

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

В Екатеринбурге на улице Щербакова произошло ДТП, в результате которого курсант автошколы сбил школьницу. При этом инструктор находился в автомобиле.

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, светофор горел зеленым сигналом. Водитель-курсант ехал под руководством инструктора и на мигающий желтый сигнал светофора совершил наезд на школьницу, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В данный момент пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что из-за данного ДТП автоинспекторы проведут проверку качества обучения будущих водителей в автошколе.

Ранее мы писали, что американец разочаровался во всех девушках и женился на секс-кукле, у которой есть душа чат-бота.

Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#Врач
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#дети
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