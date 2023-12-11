Водитель грузовика получил травмы из-за взрыва электронной сигареты

В Великобритании произошел случай взрыва батареи электронной сигареты в кармане водителя грузовика. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения в городе Драфтфорд, графство Кент, и обнародован Peterborough Telegraph.

Водитель Лиам Мориарти остановился, чтобы отдохнуть, и взял планшет, откинувшись на спинку сиденья. В этот момент электронная сигарета в его заднем кармане внезапно взорвалась. Мужчина мгновенно покинул кабину и принялся тушить начавшийся пожар, который перекинулся на сиденье.

Житель пояснил, что механизм откидывающегося кресла зажал аккумулятор, что вызвало несчастный случай. Он описал, как услышал громкое шипение, поднял голову, и внезапно вспыхнул огонь, обжигая его локоть. Мориарти быстро потушил пламя с использованием огнетушителя. Полученные травмы оказались несерьезными, но больше всего он беспокоился за грузовик, так как его стоимость составляла бы около 130 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 15 миллионов рублей), если бы транспортное средство сгорело.

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