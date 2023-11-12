Вместо аппендицита удалили пупок: мужчина подал в суд на врачей после неудачной операции

Житель США Джордж Пиано заявил, что во время операции по удалению аппендицита хирурги вырезали ему часть толстой кишки и пупок. Об этом сообщает Insider.

Мужчина попал в медучреждение с болями в области живота. Как утверждает американец, врачи диагностировали ему острый аппендицит и решили провести операцию. Однако после хирургического вмешательства Джордж Пиано почувствовал, что боль только усилилась.

Американцу провели повторную компьютерную томографию, по результатам которой стало известно, что вместо воспаленного аппендицита врачи удалили нижнюю часть толстой кишки. Из-за этого мужчине пришлось перенести еще четыре операции и несколько госпитализаций.

Пиано удалили воспаленные ткани, устранили брюшную инфекцию, частично восстановили толстую кишку, вывели ее наружу через отверстие в брюшной полости и установили колостомический мешок для сбора кала. Его адвокат отметил, что у Джорджа деформирован живот и удален пупок.

Мужчина намерен взыскать с больницы материальную компенсацию за причиненный моральный и физический вред. Он добавил, что для полного восстановления ему понадобится еще несколько хирургических вмешательств.

Ранее мы писали, что туристка из России рассказала о популярном виде мошенничества в Египте.