Влюбленная пара из Петербурга поженилась прямо в больничной палате

В Ленинградской области молодожены обменялись кольцами в больнице. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу организации.

Пара любит спорт и экстрим. Недавно они решили посетить горнолыжные курорты. Молодой человек сделал избраннице предложение руки и сердца на горе Тахталы. Только вот за месяц до свадьбы он упал со снегоболотохода.

Жених оказался в медучреждении с серьезной травмой шейного отдела позвоночника. Несколько дней он пролежал в реанимации. Врачи даже подключили его к аппарату ИВЛ. Все это время невеста не отходила от возлюбленного и ухаживала за ним.

В итоге пара приняла решение сыграть свадьбу прямо в отделении нейрохирургии. Торжественную церемонию провели в палате пациента. Свидетелем стал лечащий врач мужчины.

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