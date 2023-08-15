07:00, 15 августа 2023
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Вез коляску по обочине: в Бурятии двухмесячный ребенок погиб во время прогулки с 19-летним отцом
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В Бурятии 19-летний отец вез коляску с двухмесячной дочерью по обочине и был сбит пьяным водителем. Девочка скончалась, парень получил травмы разной степени тяжести.
ДТП случилось в Заиграевском районе. 13 августа 44-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на идущего с краю дороги парня.
Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Сотрудники ГИБДД подтвердили, что водитель иномарки был пьян. У него изъяты образцы крови – будут проведены дополнительные химические исследования.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Будет решаться вопрос о заключении обвиняемого под стражу.