СЛУЧИЛОСЬ
07:00, 15 августа 2023
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Вез коляску по обочине: в Бурятии двухмесячный ребенок погиб во время прогулки с 19-летним отцом

Вез коляску по обочине: в Бурятии двухмесячный ребенок погиб во время прогулки с 19-летним отцом

© Freepik

В Бурятии 19-летний отец вез коляску с двухмесячной дочерью по обочине и был сбит пьяным водителем. Девочка скончалась, парень получил травмы разной степени тяжести.

ДТП случилось в Заиграевском районе. 13 августа 44-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на идущего с краю дороги парня.

Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Сотрудники ГИБДД подтвердили, что водитель иномарки был пьян. У него изъяты образцы крови – будут проведены дополнительные химические исследования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Будет решаться вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Источник фото:Freepik
Источник:kp.ru
Теги:
#происшествие
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#дети
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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