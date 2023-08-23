Вечером готовили ужин, а утром умерли: в квартире с тремя детьми найдены трупы супругов

В одном из уральских городов найдены мертвыми супруги. Они скончались в собственной квартире, и примерно ночь с их трупами в одной комнате провели трое детей.

Как стало известно, практически ничего не указывало на то, что жизни мужа и жены могут так резко оборваться. Накануне у них дома были родственники. Они рассказали, что пара была в адекватном состоянии, вместе готовила ужин. А уже утром стало известно, что уральцы умерли. Отметим, что у них осталось трое малолетних детей. После случившегося их передали врачам и соцработникам.

Причина кончины россиян пока все еще неясна. Однако есть версия, что все произошло из-за употребления наркотиков. Об этом рассказали знакомые с семьей люди.

Кроме того, у погибших, как оказалось, было криминальное прошлое. Мужчина был судим за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков, а его жена проходила по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Другие подробности пока выясняются.

Ранее стало известно о смерти сразу трех человек после употребления молочных коктейлей.