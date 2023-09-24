СЛУЧИЛОСЬ
18:00, 24 сентября 2023
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В Волгограде хирург сломал челюсть пациенту при лечении прикуса

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

Челюстно-лицевой хирург обвинен в причинении вреда здоровью пациента после операции, в результате которой у пострадавшего возникли проблемы с закрытием рта и слухом. Инцидент произошел в Волгограде в одной частной клинике.

Как сообщает Следственный комитет России по региону, пациент обратился к врачу жалобами на неправильный прикус. Однако вместо применения соответствующих методик лечения, врач просто сломал челюсть пострадавшему в двух местах.

После операции пациент стал быстро терять слух, и врачи прогнозируют его полную глухоту в течение двух лет. Известно, что хирург покинул клинику и на данный момент не работает.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что это не первый случай непрофессионализма хирурга. На данный момент выясняются подробности случившегося и собираются данные о других пациентах.

Ранее мы писали, что врач-терапевт чуть не зарезал ножом мигранта на перекрестке в центре Москвы.

Источник фото:Stable Diffusion
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#Врач
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#здоровье
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