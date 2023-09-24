В Волгограде хирург сломал челюсть пациенту при лечении прикуса

Челюстно-лицевой хирург обвинен в причинении вреда здоровью пациента после операции, в результате которой у пострадавшего возникли проблемы с закрытием рта и слухом. Инцидент произошел в Волгограде в одной частной клинике.

Как сообщает Следственный комитет России по региону, пациент обратился к врачу жалобами на неправильный прикус. Однако вместо применения соответствующих методик лечения, врач просто сломал челюсть пострадавшему в двух местах.

После операции пациент стал быстро терять слух, и врачи прогнозируют его полную глухоту в течение двух лет. Известно, что хирург покинул клинику и на данный момент не работает.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что это не первый случай непрофессионализма хирурга. На данный момент выясняются подробности случившегося и собираются данные о других пациентах.

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