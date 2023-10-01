В Волгограде инструктор по стрельбе домогался несовершеннолетней в тире, об этом сообщает Life.ru.

52-летний мужчина подозревается в домогательствах к несовершеннолетней студентке. Жертвой преподавателя по стрельбе стала первокурсница техникума, которая накануне записалась в секцию по стрельбе. Девушка рассказала, что на одном из занятий рука мужчины сползала ниже ее поясницы, а позже он начал открыто к ней приставать.

В итоге с заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Когда у мужчине нагрянули правоохранители, он во всем сознался. Теперь инструктору грозит наказание по статье о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его отстранили от занятий со студентами.

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