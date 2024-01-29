В Турции экстренно посадили самолет из-за криков о помощи из багажного отсека, об этом сообщает Ura.ru.

Самолет авиакомпании Pegasus направлялся из Стамбула в Эр-Рияд, однако в какой-то момент рейс совершил вынужденную посадку в аэропорту Анталии. По сообщениям турецких СМИ, это произошло из-за того, что из отсека с багажом доносились крики о помощи.

Сразу после приземления борт обыскали, однако ничего необычного не нашли.

«По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки», — сообщил источник.

В авиакомпании гадают, что могло случиться и откуда доносились странные крики.

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