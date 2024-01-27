В США впервые казнили человека с помощью чистого азота. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Alabama Local News.

58-летний осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году был казнен в штате Алабама. Для этого был впервые применен чистый азот.

Как выяснилось, в 2022 году мужчину уже пытались казнить стандартной для США инъекцией. Однако иглу не удалось ввести в подходящую вену.

Для проведения казни на осужденного надели маску, через которую был подан азот. Этот газ вызывает гипоксию и смерть.

Ранее мы писали о том, что в США пассажира выгнали из самолета из-за его метеоризма. Подробности смотрите в этой статье.