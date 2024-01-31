В США потерянный почти 30 лет назад кошелек вернули владельцу

В США владельцу вернули кошелек, который был потерян около 30 лет назад. Об этом сообщает UPI.

Обнаружить кошелек удалось жителю Аризоны Джереми Бингэму, занимающемуся каякингом. Мужчина отправился на реку вместе со своей семьей, но в какой-то момент заметил предмет, лежавший на дне на мелководье.

Американец поднял кошелек и увидел в нем несколько кредитных карт и водительское удостоверение на имя Джулии Сии. Бингэм решил забрать находку и попробовать найти владелицу кошелька. Через некоторое время мужчине благодаря соцсетям все-таки удалось найти хозяйку имущества.

Джулия, которая проживает в Чикаго, призналась, что в 1995 году отправилась в Аризону, чтобы навестить своего кузена, но в ходе поездки потеряла кошелек. Это случилось, когда американка и ее родственник пытались переехать реку на автомобиле, однако водитель неправильно рассчитал глубину и машина пошла ко дну.

Пара смогла спастись, однако все имущество унесло течением.

«С нетерпением жду возможности увидеть кошелек. Сгораю от желания увидеть, как я выгляжу на водительских правах», - поделилась эмоциями Сия.

Ранее стало известно, что в Великобритании мужчина потребовал с супруги $900 за уборку дома.