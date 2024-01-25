В США пассажира выгнали из самолета из-за его метеоризма

В США пассажира высадили из самолета из-за его чрезмерного метеоризма. Об этом пишет издание Independent.

По данным источника, ЧП произошло во время рейса из Финикса в Остин. Один из путешественников занял свое место, а затем обратил внимание на мужчину «с недовольным выражением лица». Тот поругался с другим пассажиром, после чего начал портить воздух своим метеоризмом.

Пассажиры начали делать попутчику замечания. В результате начался конфликт, в который вовремя вмешался экипаж, принявший решение снять путешественника с метеоризмом с рейса.

«Мы все вздохнули с облегчением, когда его убрали», — признался очевидец.

Ранее мы писали, что выжившему после крушения самолета в Афганистане удалось добраться до ближайшего села.