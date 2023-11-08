В Сочи пилот отвлекся и повредил самолет на 49 миллионов рублей

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении командира воздушного судна. Следствием установлено, что он не дождался сообщения диспетчера о подаче трапа и снял самолет со стояночного тормоза.

Подробности сообщило Управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в августе 2023 года. После прилета командир поставил самолет на стояночный тормоз на стоянке в аэропорту, но потом, отвлекшись на выполнение послеполетных процедур и не дождавшись колодок с трапом, снял его с тормоза. Самолет начал бесконтрольно двигаться вперед. В результате судно столкнулось с пассажирским трапом.

Это привело к повреждениям – стоимость восстановления, согласно экспертизе, оценивается в размере более 49 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах задержали рейс на пять часов. Это было связано с тем, что пилота укусил комар.