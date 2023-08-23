В Сети появилось видео с горящим мужчиной в московском кафе: в огне была половина тела

В одном из Московских кафе произошло ЧП. Мужчина загорелся возле барной стойки. Камеры видеонаблюдения запечатлели происшествие, и ролик оказался в Сети.

Как стало известно, россиянин пострадал в заведении на улице Маршала Голованова. На кадрах видно, как мужчина неожиданно загорается, а затем огонь перемещается и на бар, и на миксеры для смешивания напитков. При этом он не сильно паниковал. Заметив пламя, он спокойно отошел в сторону, где его потушили.

После произошедшего пострадавшего отправили в больницу. Там ему оказали необходимую помощь. Отмечается, что у него горела в основном одна половина тела. На ней остались серьезные ожоги.

Ранее были найдены трупы супругов, рядом с которыми находились их трое детей. Как рассказали знакомые погибших, ничего не предвещало беды. Вечером они принимали гостей, готовили ужин. А вот уже утром их нашли мертвыми.