В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил семилетнюю ученицу

По данным издания Life.ru в Пятигорске 31-летний тренер совратил во время занятий семилетнюю девочку.

Как сообщают журналисты, мужчина работает тренером по оздоровительной физкультуре, во время одного из занятий он проявил нездоровый интерес к своей юной подопечной и совершил развратные действия интимного характера. Инцидент произошел еще в конце августа.

Сейчас правоохранители разбираются в случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее мы писали о том, что врачи спасали ребенка от последствий ветрянки с помощью аппарата ИВЛ. Такой способ лечения помог малышке выздороветь.