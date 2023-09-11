СЛУЧИЛОСЬ
13:00, 11 сентября 2023
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В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил семилетнюю ученицу

В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил семилетнюю ученицу

© Freepik

По данным издания Life.ru в Пятигорске 31-летний тренер совратил во время занятий семилетнюю девочку.

Как сообщают журналисты, мужчина работает тренером по оздоровительной физкультуре, во время одного из занятий он проявил нездоровый интерес к своей юной подопечной и совершил развратные действия интимного характера. Инцидент произошел еще в конце августа.

Сейчас правоохранители разбираются в случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее мы писали о том, что врачи спасали ребенка от последствий ветрянки с помощью аппарата ИВЛ. Такой способ лечения помог малышке выздороветь.

Источник фото:Freepik
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#происшествие
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