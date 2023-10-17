В Подмосковье детсадовцам пришлось смотреть на оголившуюся грудь 10 размера, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Эта странная история началась с бытового конфликта в общедомовом чате. Модель, которая снималась для взрослых журналов, по имени Ирэн Феррари поругалась с соседкой. Обладательницу самой большой груди в России попросили не приходить в кафе, расположенное в ЖК, вместе с собакой.

Скандал между двумя женщинами вышел за пределы Сети и тогда Ирэн решила явиться к недовольной соседке на работу. Выяснилось, что она работает воспитательницей в частном детском саду. Как отмечают журналисты, модель бегала по дошкольному учреждению, размахивая оголенными имплантами 10-го размера. В этот момент в здании находились детсадовцы.

Позже сотрудники охраны вывели Ирэн из детского сада. Модель в отместку пообещала изнасиловать мужа своей соседки.

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