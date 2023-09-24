В Москве врач-терапевт едва не зарезал ножом мигранта на перекрестке
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В Москве врач-терапевт был арестован сотрудниками полиции после нападения на гражданина Кыргызстана, что привело к его госпитализации.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Озерная и Никулинская. 30-летний медик, работавший в известной сети клиник, напал на 20-летнего гражданина Кыргызстана с ножом. Он нанес несколько ударов острым лезвием и скрылся.
На место происшествия прибыла скорая помощь, которая обнаружила у молодого человека две резаные раны предплечья и ножевое ранение в область лопатки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
На днях полиция по камерам видеонаблюдения обнаружила подозреваемого. Врача задержали в его квартире.
Выяснилось, что у медика 6-летний стаж работы, но пациенты часто выражали свои недовольства, пишет mk.ru.
Ранее мы писали, что мужчина прополоскал горло в вокзальном туалете и был госпитализирован в больницу.