В Москве врач-терапевт едва не зарезал ножом мигранта на перекрестке

В Москве врач-терапевт был арестован сотрудниками полиции после нападения на гражданина Кыргызстана, что привело к его госпитализации.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Озерная и Никулинская. 30-летний медик, работавший в известной сети клиник, напал на 20-летнего гражданина Кыргызстана с ножом. Он нанес несколько ударов острым лезвием и скрылся.

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая обнаружила у молодого человека две резаные раны предплечья и ножевое ранение в область лопатки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

На днях полиция по камерам видеонаблюдения обнаружила подозреваемого. Врача задержали в его квартире.

Выяснилось, что у медика 6-летний стаж работы, но пациенты часто выражали свои недовольства, пишет mk.ru.

Ранее мы писали, что мужчина прополоскал горло в вокзальном туалете и был госпитализирован в больницу.