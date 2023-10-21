В Москве появился назальный мошенник

В столице России появился новый вид мошенников, которые предлагают прохожим капли для носа. Полиция предупредила граждан о том, что необходимо быть осторожными и не соглашаться на такие предложения от незнакомцев.

Как пишет Telegram-канал Mash, первой жертвой нового типа мошенничества стал 44-летний Виталий из Мордовии. Мужчина рассказал, что в прошлые выходные он отдыхал на Кузнецком мосту, когда к нему подсел незнакомец и начал с ним беседовать. Заметив, что у Виталия заложен нос, незнакомец предложил ему новые суперэффективные капли и закапал ему их.

Оказалось, что Виталий проснулся на следующий день у своего друга. Последнее его воспоминание — незнакомец отошел в туалет. У потерпевшего пропали часы и банковская карта, а на счету было 0 рублей.

Друг Виталия рассказал, что он внезапно пришел к нему в шесть утра, сразу завалившись спать.

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