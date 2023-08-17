В Москве обнаружили мумию 79-летней пенсионерки: удивитесь, сколько она пролежала в квартире

В Москве полицейские обнаружили жуткую находку: в квартире нашли тело 79-летней бабушки. Со дня ее смерти прошло так много времени, что старушка превратилась в мумию.

Она проживала в квартире на Бирюлевской улице. 15 августа двери в жилище вскрыли, хозяйка была мертва.

Эксперты определили, что пенсионерка лежала больше полугода, а точнее 6-8 месяцев.

Труп направлен на экспертизу – точную причину смерти установят специалисты. По факту находки начата проверка.

В начале августа в Москве обнаружили мумию режиссера Светланы Джимбиновой. Сколько тело находилось в квартире - неизвестно: по некоторым данным, год, по другим - более двух лет.