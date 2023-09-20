СЛУЧИЛОСЬ
22:00, 20 сентября 2023
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В Ленобласти мужчина прополоскал горло в вокзальном туалете и попал в больницу

В Ленобласти мужчина прополоскал горло в вокзальном туалете и попал в больницу

© Freepik

В городе Волхов Ленинградской области мужчина прополоскал горло в вокзальном туалете и попал в больницу. Его госпитализировали с вокзала.

Подробности сообщает сайт 78.ru.

60-летний мужчина находился в туалете, а после мытья рук решил прополоскать рот чистящим средством.

Он вскрыл шкаф и достал жидкость для чистки раковин. После этого мужчину госпитализировали с сильнейшим ожогом. О его состоянии ничего не известно.

Обстоятельства случившегося и причины поступка выясняются.

Ранее россиянам советовали избегать готовых блюд из сервисов доставки. Отравления готовой едой зафиксировали в нескольких городах России.

Источник фото:Freepik
Теги:
#происшествие
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#здоровье
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