В Китае казнили любовницу, которая уговорила возлюбленного убить детей от прошлого брака. Об этом сообщает mk.ru.

В 2020 году житель Китая Чжан Бо ушел от супруги и начал встречаться с девушкой, которую полюбил будучи в браке с женой. Е Чэнчэнь уговорила возлюбленного убить его малолетних детей, которых мать оставила под присмотром бывшего супруга.

В итоге мужчина выкинул дочь и сына из окна 15 этажа и объяснил полицейским, что это был несчастный случай. Однако позже стало известно, что на эти действия его подтолкнула новая пассия, которая считала детей «препятствием» в их отношениях.

Пара была приговорена к смертной казни еще в 2021 году, однако вскоре любовники подали апелляцию — в 2024 году верховный суд Китая подтвердил правомерность приговора. В результате пару казнили. Вероятнее всего, это сделали с помощью смертельной инъекции.

Ранее мы писали о том, что американец откусил нос бывшей девушке, которая пошла работать стриптизершей.