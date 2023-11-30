В каких условиях отбывает наказание самая жестокая детоубийца: это привело в возмущение всех

Бывшая медсестра Люси Летби, которая обвинялась в убийстве семи младенцев в 2015 и 2016 годах, проводит свой пожизненный срок в невероятно комфортабельных условиях. Джае коллеги по несчастью удивлены, за что ей создали такие условия. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, женщина отбывает срок в частной тюрьме, где есть душевая кабина, телевизор, письменный стол и много другого интересного. При этом она находится под круглосуточной защитой, хотя все желали ей самых худших условий. Дело в том, что Люси является жестокой детоубийцей.

Сообщается, что она так и не устроилась на работу, зато занимается собой. К примеру, недавно женщина перекрасилась в шатенку.

«Это позор, и неудивительно, что она выглядела такой счастливой. Кажется, к ней относятся настороженно из-за того, кем она является», – злятся сокамерники.

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