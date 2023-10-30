СЛУЧИЛОСЬ
17:00, 30 октября 2023
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Умирала мучительно и долго: беременную модель нашли мертвой в холодильнике

Умирала мучительно и долго: беременную модель нашли мертвой в холодильнике

© Stable Diffusion

Американские правоохранители выясняют обстоятельства гибели 31-летней модели Малисы Муни в Лос-Анджелесе. Женщину обнаружили мертвой в собственном доме. Ее связанное тело лежало в холодильнике, передает Woman.ru.

Известно, что модель вела здоровый образ жизни, у нее не было ни с кем конфликтов. Она недавно переехала в новый район города и отмечала новоселье. Спустя какое-то время он внезапно перестала входить на связь.

Полицейские, по просьбе родственников, наведались домой к Муни и обнаружили ее мертвой. Тело девушку было связано и лежало в холодильнике. А по результатам посмертной экспертизы стало известно, что модель была беременна. Умирала американка мучительно и долго — на ее трупе зафиксированы многочисленные переломы.

Ранее в России женщине пришлось зайти в яму с кипятком, чтобы спасти машину. В результате случившегося она получила ожоги.

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