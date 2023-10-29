Укус опасного шершня заставил мужчину передвигаться на костылях

В Италии местный житель серьезно пострадал после укуса шершня. Он почувствовал сильную боль в ноге, а после понял, что не может ходить, передает издание mk.ru.

Через некоторое время мужчина узнал, что он был поражен восточным шершнем, разновидностью ос, которая происходит в основном из Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Количество этих насекомых стало резко расти в последние годы на территории Рима.

Итальянец не стал обращаться в больницу и помог себе сам: сначала он приложил лед к ноге, а после кое-как спустился в аптеку и сделал себе инъекцию кортизона. Пока опухоль не спала, мужчине приходилось пользоваться костылями.

Ранее телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на искусавших ее насекомых. Тело артистки покрыли красные пятна.