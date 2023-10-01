Учителям и родителям установили запрет на общение в мессенджерах

Учителям и родителям поставили запрет на обмен сообщениями через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Такое указание действует для школ в Екатеринбурге.

По объяснениям представителей министерства образования Свердловской области, основной целью Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» является обеспечение возможности создания персональных и групповых онлайн-коммуникаций для участников образовательного процесса. Для этого рекомендовано перейти на информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум».

Тем не менее, для личного общения, не связанного с учебным процессом, преподаватели могут общаться в традиционных мессенджерах, пишет E1.ru.

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