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03:00, 01 октября 2023
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Учителям и родителям установили запрет на общение в мессенджерах

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

Учителям и родителям поставили запрет на обмен сообщениями через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Такое указание действует для школ в Екатеринбурге.

По объяснениям представителей министерства образования Свердловской области, основной целью Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» является обеспечение возможности создания персональных и групповых онлайн-коммуникаций для участников образовательного процесса. Для этого рекомендовано перейти на информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум».

Тем не менее, для личного общения, не связанного с учебным процессом, преподаватели могут общаться в традиционных мессенджерах, пишет E1.ru.

Ранее мы писали, что штукатур бросил делать ремонт и заявил заказчице об оплате натурой.

Источник фото:Stable Diffusion
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