Учительница начальных классов скончалась в школе перед уроками

Сотрудница одного из учебных учреждений Тюмени скоропостижно скончалась на рабочем месте. Что стало причиной смерти женщины, пока неизвестно. О случившемся рассказал городской житель, пишет Ura.ru.

Журналистам поступила информация, что накануне, 25 октября, в одной из школ областного центра при невыясненных обстоятельствах скончалась учительница начальных классов. По предварительным данным, у женщины наблюдались проблемы с сердцем.

Позже прискорбную новость подтвердили в городском департаменте образования. Его представители рассказали, что сотруднице учебного учреждения стало плохо перед началом занятий. Для оказания экстренной помощи женщине на место была вызвана скорая. Прибывшие медики приложили все усилия, но спасти учительницу не удалось. Точная причина ее смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Подмосковье ученица девятого класса умерла после использования электронной сигареты. Девочке стало плохо ночью.