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19:30, 03 ноября 2023
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У женщины в роддоме похитили новорожденного ребенка, пока она спала

У женщины в роддоме похитили новорожденного ребенка, пока она спала

© Stable Diffusion

Жительница Бразилии похитила новорожденного ребенка у соотечественницы из роддома. Мама грудничка спала, пока злоумышленница проникла в специализированное учреждение и совершила преступление, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро. В ночь на 1 сентября местная жительница проникла в один из роддомов города, прошла в палату, где спала женщина с грудным ребенком, и похитила младенца. Незнакомка увезла малыша в свой дом.

Когда мать проснулась, то сразу же обратилась в полицию. Уже через несколько часов ребенок был спасен. Женщину-похитительнцу задержали. Она до последнего утверждала, что младенец принадлежит ей и она его настоящая мать.

Ранее в России бывший уголовник похитил ученика девятого класса. Он отвез мальчика в заброшенный дом и там пытал.

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