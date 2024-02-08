У сооснователя компании Jimmy Choo украли туфли за 1 млн долларов

У сооснователя компании Jimmy Choo Тамары Меллон украли туфли за 1 млн долларов. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на зарубежное издание Page Six.

У модного магната и бывшего креативного директора Jimmy Choo украли обувь из эксклюзивной коллекции и туфли за 1 млн долларов. Их надевала Сара Джессика Паркер в «Сексе в большом городе».

Впервые новость о краже появилась в СМИ летом 2023 года. Тогда сообщалось, что предполагаемые воры были задержаны. Спустя время Тамара заявила, что ей вернули только часть коллекции

«Это был их счастливый день. Это был мой архив Jimmy Choo, который стоит миллионы и состоит из ценных вещей за 16 лет моей работы в бренде», — заявила потерпевшая.

Ранее сообщалось о том, что мошенники украли у фирмы 25 млн долларов с помощью технологии deepfake. Подробности смотрите в этой статье.