У девочки запутались волосы и срезало скальп на карусели во дворе жилого комплекса

Девочке семи лет срезало скальп от лба до макушки на карусели во дворе жилого комплекса. Ребенка госпитализировали, а после заживления ран потребуется пластическая операция.

О происшествии сообщает CNN Creece.

Инцидент произошел 8 ноября в греческом Александруполисе. Девочка с другими детьми каталась на карусели. В один момент ее волосы запутались на металлическом стержне, а при резком рывке карусели у ребенка срезало скальп.

С рваной раной головы девочку доставили в больницу. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает, позже врачи проведут пластическую операцию.

Ранее сообщалось, что женщину с ребенком в коляске зажало в неисправном лифте. Около получаса она провела в лифте вниз головой. Ребенок не пострадал, а у женщины нашли многочисленные переломы.