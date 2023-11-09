Туристка из России рассказала о популярном виде мошенничества в Египте

Российская туристка рассказала о том, как в Египте мошенники обманывают отдыхающих. Оказалось, что сотрудники отелей, бармены, лавочники, официанты и таксисты не всегда могут быть добросовестными работниками. Об этом сообщает «Турпром».

Особенно стоит опасаться девушкам. В Египте им могут подмешать в напитки такие вещи, как нейролептики, либо клофелин. Стоит остерегаться даже обслуживающего персонала. Туристка рассказала несколько неудачных историй и предупредила, что ради ценных вещей мошенники способны на многое. Многим даже неважен пол человека или его возраст.

«Это происходит последние 8 лет на курортах египетских по отношению к иностранцам, которые потом и не помнят, как и с кем отдыхали, несмотря на то что и алкоголем не злоупотребляли», – отметила она.

Блогерша посоветовала пить из закрытой тары или со знакомыми людьми.

Ранее мы писали о том, как в Сочи пилот отвлекся и повредил самолет на 49 миллионов рублей.