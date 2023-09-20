Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

В одном из общежитий Москвы найдено тело 20-летнего футболиста из кировского клуба YoungBoyZ. Известно, что смерть молодого человека наступила после вечеринки.

Как рассказал сосед погибшего, он всегда вел здоровый образ жизни, однако после переезда в столицу изменил свои взгляды. Спортсмен стал часто посещать различные тусовки и выпивать. Большое количество алкоголя было и на его последней встрече с друзьями.

По предварительным данным, именно из-за спиртного сердце футболиста остановилось. Его труп был обнаружен в окружении бутылок. Следствие считает, что в смерти парня нет насильственного следа.

Ранее спасатели буквально выкопали из-под земли маленького мальчика, провалившегося в лунку для установки столба. Выбраться самостоятельно ребенок не смог, поэтому пришлось обращаться к сотрудникам МЧС.

Источник: Телеграм-канал Mash.