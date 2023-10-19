Трехлетняя девочка с опухолью мозга умерла после 12 часов ожидания реанимобиля

Трехлетняя девочка с опухолью мозга прождала реанимобиль в Ростовской области 12 часов. Спецтранспорт все же прибыл за несовершеннолетней, но спасти ее не удалось, передает портал 161.ru.

Девочку, которую медики признали неизлечимо больной, привезли в Кагальницкую центральную районную больницу (ЦРБ) из-за ухудшения самочувствия. Выяснилось, что у малышки началась аспирационная пневмония. Юную пациентку предложили доставить в областную клинику, но там отказались ее забирать.

В итоге на ситуацию удалось повлиять лишь с помощью журналистов, которые осветили проблему. Тем не менее ребенку пришлось провести в Кагальницкой ЦРБ, где не было ничего необходимого для оказания помощи, 12 часов — столько добирался до учреждения реанимобиль. Девочку все же направили в Ростов-на-Дону, но спасти ее все равно не удалось.

Ранее в подмосковном городе Орехово-Зуево местную жительницу и ее сына госпитализировали после употребления арбуза. Женщину и ребенка, которые лежали без сознания, обнаружил глава семейства.