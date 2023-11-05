Трехлетний малыш попробовал домашнюю котлету и умер

В Красноярском крае трехлетний мальчик съел котлету и умер. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, родители малыша решили приготовить домашнюю колбасу, а из остатков фарша они пожарили котлеты. Одну из котлет попробовал ребенок, после чего он сразу начал испытывать боли в животе. Когда мальчика вырвало, родители понесли его в местный ФАП, только вот малышу становилось все хуже.

Ребенка должны были перевезти на вертолете в районную больницу, но мальчик скончался еще до транспортировки. Точная причина смерти пока неизвестна. Говядину, сало и соль, из которых лепили котлеты, отправили на экспертизу.

Мать погибшего передает, что в роковой день ничто не предвещало беды. Еще утром ее сын чувствовал себя отлично, он играл с другими детьми.

Когда семья отправилась в больницу, оставшийся дома котенок съел кусочки котлеты с пола и тоже умер.

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