Толпа подростков напала на трамвай с пассажирами

В Екатеринбурге подростки обстреляли трамвай, в котором находились люди. После случившегося они поспешили сбежать. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, все произошло на остановке «Фармацевтический колледж». Очевидцы услышали четыре выстрела, а после заметили молодых людей, которые убегали от транспортного средства. В итоге в трамвае повреждены стекла, но никто из пассажиров не пострадал. Водитель не стал писать заявление на подростков.

Пока неизвестно, из чего именно стреляли школьники. В МВД сообщили, что организована проверка, в ходе которой установят сумму материального ущерба.

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