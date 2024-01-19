Таможенники нашли флейту из кости и кожи человека в посылке из Москвы

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке из Москвы, следовавшей в Германию, флейту из кости и кожи человека. Об этом сообщило издание Фонтанка со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Как стало известно, ритуальный предмет был найден во время сканирования. На рентгеновской установке в посылке был показан подозрительный предмет, поэтому бандероль была отправлена на досмотр. В итоге выяснилось, что внутри находилась флейта, завернутая в газету. Сделана она была из полой кости, и на ней был вырезан трезубец.

После экспертизы было установлено, что инструмент является частью обряда чод, который проводят в тибетском буддизме. Находка была передана сотрудникам МВД.

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