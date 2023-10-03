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14:00, 03 октября 2023
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«Там же школы!»: рекламный щит с матом разместили в самом центре города

«Там же школы!»: рекламный щит с матом разместили в самом центре города

© Freepik

В центре Екатеринбурга, рядом с остановкой «Сандуновские бани», повесили рекламный баннер ярко-красного цвета с кричащей надписью. Но есть одна важная деталь: на рекламном щите присутствует нецензурная лексика. Об этом сообщает E1.ru.

Несмотря на то, что создатели баннера все же решили перестраховаться и заменили одну букву в нецензурном слове, это все равно никак не помешало понять смысл фразы.

Некоторые екатеринбуржцы сильно удивились, увидев такую рекламу. Местные жители подчеркнули, что баннер висит прямо рядом со школами и детскими садами, где постоянно ходят несовершеннолетние.

«Напротив нашего Кафедрального собора! Да там же школы и детские садики рядом! Что они себе позволяют? Это такие сейчас приколы?» – возмутился один мужчина.

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