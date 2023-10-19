Сына и тещу основателя группы «Парк Горького» зарезали в подмосковном коттедже

В Подмосковье найдены мертвыми сын и теща основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. В жестоком убийстве уже есть подозреваемый – брат убитого. Как стало известно, тела были обнаружены в их собственном доме в деревне Крюково Истринского района. 85-летнюю женщину убили ударом ножом в грудь, а ее внука зарезали – у него колото-резаные раны по всему телу.

Отмечается, что никаких следов борьбы в особняке замечено не было. Пока единственным подозреваемым по уголовному делу проходит 39-летний сын Намина. После обнаружения трупов его задержали и направили на допрос. По предварительной информации, брат убитого сам вызвал оперативные службы после убийства.

На допросе старший сын Намина рассказал, что младший брат и бабушка часто ругали его из-за того, что он попадал в различные неприятности из-за любви к тусовкам и запрещенным препаратам. Перед тем, как прийти к семье в роковой день, он вновь употребил и под действием наркотиков зарезал всех, находящихся в доме. По его словам, он был как в тумане. Он даже не помнит, как именно расправился с близкими.

К слову, как выяснилось, ранее пасынок Намина уже совершал убийство. Он пьяным сбил на машине 42-летнюю учительницу математики на пешеходном переходе. Произошло это в 2007 году во время новогодних праздников. За смертельное ДТП мужчину осудили на 2 года условно.

Ранее польская жена актера Андрея Краско Мириам Александрович скончалась от неизлечимой болезни.

Источник: Telegram-канал SHOT.