Свыше 50 человек пострадавших и десятки домов без окон: в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Он был настолько сильный, что пострадали и люди, и дома, находящиеся неподалеку. ЧП произошло на оптико-механическом заводе.

После случившегося началась экстренная эвакуация рабочих. Также медики оказывают помощь всем пострадавшим. Изначально речь шла о 30 людях, получивших ранения. Однако затем цифра увеличилась до 52.

Одна из свидетельниц рассказала, что изначально ей показалось, что это природный катаклизм. Но потом она осознала, что именно произошло. «Меня отбросило, уши заложило. Я не знаю, что это. Это что-то на производстве. У нас выбило у всех окна», - поделилась россиянка.

Как сообщили после взрыва, причиной его могла стать ошибка одного из сотрудников завода. Из-за нее был разрушен склад на площади 1,6 тысяч квадратных метров.

Губернатор Воробьева отметила, что была произведена эвакуация людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ, а также ближайшего детского сада. Местные жители, чьи дома пострадали в результате взрыва, получат необходимую помощь.

Ранее в Якутске неизвестный выстрелил в голову четырехлетней девочке и скрылся.