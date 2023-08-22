Связывали два раза: самолет экстренно сел в Красноярске из-за напившегося дебошира

Пьяный пассажир устроил дебош во время перелета из Москвы в Благовещенск. Из-за неадекватного поведения мужчины, самолету пришлось сделать вынужденную посадку в Красноярске.

Россиянин взял с собой на борт спиртные напитки, после употребления которых начал вызывающе себя вести. Он кричал матом и приставал к попутчикам, а на замечания бортпроводников не реагировал. Члены экипажа пытались успокоить дебошира, но он начал их толкать и даже бить кулаками об стены. Его связывали два раза, но и это не помогло.

Неадекватный пассажир стал пугать всех вокруг, поэтому было принято решение сделать незапланированную посадку в Красноярске. Там его уже ждали полицейские. Отмечается, что из-за инцидента рейс задержался на два часа.