Страшные новости из цирка: внук Юрия Никулина рассказал о загадочном исчезновении артиста

Внук актера и знаменитого клоуна Юрия Никулина заявил о пропаже циркового артиста. Напомним, что Максим Никулин руководит отделом цирка. Он рассказал, что один из его сотрудников – гражданин Эфиопии уехал в гостиницу и перестал выходить на связь.

Как сообщает mk.ru, наследник звездной фамилии уже обратился к правоохранителям. Он написал заявление о пропаже 22-летнего Усмана Насиро Хуссена. Молодой человек является участником фестиваля «Артист», который проходит в цирке на Цветном бульваре в сентябре. Выступает в качестве наездника в составе группы «Дайа Бойз».

Отмечается, что в последний раз мужчину видели, когда он уезжал в гостиницу «Измайлово» после репетиции в четверг вечером.

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