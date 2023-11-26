Стоматолог случайно удалил ребенку не тот зуб и прикрепил его обратно проволокой

В Уфе стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного. Но врач не растерялся и вставил зуб обратно, прикрепив его проволокой. Об этом сообщает телеканал UTV.

Так, женщина привела в клинику 11-летнюю дочку, чтобы вырвать молочный зуб. Однако во время приема доктор случайно удалил девочке коренной зуб.

«После этого он час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на четыре зуба. Причем на один из больных – молочный. Теперь ребенок не может ни есть, ни спать нормально», – пожаловалась жительница Уфы.

Гражданка призвала главу Башкирии разобраться в случившемся. Клинику уже начал проверять Минздрав республики.

После похода ко врачу 11-летнюю девочку беспокоят головные боли, и теперь ее мать намерена привлечь медика к ответственности. Женщина планирует обратиться с жалобой в Следственный комитет.

Ранее мы писали, что в Саратове мужчина потратил деньги с чужой банковской карты на ставки.