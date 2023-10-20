Ссора возлюбленных в бизнес-классе перепугала пассажиров самолета, об этом сообщает сайт Orenday.ru.

Перепалка мужчины и женщины, летевших рейсом «Москва-Оренбург», закончилась штрафом и разбирательствами с полицейскими. Как сообщают журналисты, пара, которая летела в бизнес-классе, начала ругаться друг с другом и не обращала внимания на замечания со стороны бортпроводников.

Попутчики поругались на бытовой почве и стали громко ругаться матом. Полиция на транспорте встретила дебоширов прямо на выходе из самолета. Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови обнаружили 0,8 мг алкоголя на литр.

В итоге на нарушителей составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира».

Ранее мы писали о том, что рейс в Нидерландах задержали на несколько часов из-за комара на борту.