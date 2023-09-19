Спасатели выкопали из-под земли маленького мальчика

В Нижнем Новгороде восьмилетний мальчик провалился в яму и не смог сам выбраться. Его пришлось буквально выкапывать из-под земли.

Как стало известно, ребенок гулял на территории школы, когда неожиданно угодил в лунку, предназначенную для установки столба. Несовершеннолетний погрузился так глубоко, что без помощи спасателей обойтись не удалось. Сотрудники МЧС приехали по вызову и достали попавшего в неприятность мальчика.

Отмечается, что во время работы мужчин школьник не паниковал. Серьезных травм он не получил, поэтому сразу после того, как его достали, он смог отправиться домой.

Ранее в Петербурге младенец умер при загадочных обстоятельствах. Родители увидели малышку без сознания и сразу обратились за помощью врачей, но спасти ее уже не удалось.

Источник: Телеграм-канал «МЧС России».